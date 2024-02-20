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Пироженко Корней Григорьевич

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость волость сл.Воронцовка

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Пироженко / Пирожков / Григорий Пирожков //

Мать: ?

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Пироженко Павел Корнеевич

Мать ребёнка: ?

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость волость сл.Воронцовка
Смерть
Неизвестно
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