Киряшкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киряшкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киряшкин Ефимович

Отец ребёнка: Киряшкин Ефим Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киряшкин Ефим Данилович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Киряшкина) Ефимовна

Отец ребёнка: Киряшкин Ефим Данилович

Смерть
Неизвестно

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