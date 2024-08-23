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Доронина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1878

Дата смерти

16.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1898

Сын: Доронин Евстафий Иванович

Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1902

Сын: Доронин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1905

Сын: Доронин Александр Иванович

Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.08.1906

Сын: Доронин Александр Иванович

Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1909

Сын: Доронин Константин Иванович

Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: (Доронина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Доронин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.1916

Дочь: (Доронина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Доронин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич

Смерть
16.05.1962

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