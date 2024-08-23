Доронина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1878
Дата смерти16.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1898
Сын: Доронин Евстафий Иванович
Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1902
Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около ?.02.1905
Сын: Доронин Александр Иванович
Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1906
Сын: Доронин Александр Иванович
Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1909
Сын: Доронин Константин Иванович
Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: (Доронина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1914
Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1916
Дочь: (Доронина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Доронин Иван Васильевич
Смерть
16.05.1962