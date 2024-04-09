Балашев Иоан Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Балашев Никита Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Аксинья Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Аксинья Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Аксинья Макаровна