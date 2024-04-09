Балашев Иоан Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашев Иоан Никитович

Балашев Иоан Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1768 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Балашев Никита Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Аксинья Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Аксинья Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Аксинья Макаровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.