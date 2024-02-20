Тохтамыш Дмитрий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения09.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь м/к 1895г. лист № 74,зап.№ 61, ГАДО, Ф - 426-1-7.
Крещение
10.08.1895
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО, Ф - 426-1-7, м/к 1895г.лист № 74,зап.№ 61 | Восприемники: Новокаракубские поселяне Федор Саввин Заяц и дочь его София Федоровна
Смерть
Неизвестно