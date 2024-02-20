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Тохтамыш Дмитрий Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1895

Отец: Тохтамыш Николай Христофорович

Мать: Тохтамыш Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь м/к 1895г. лист № 74,зап.№ 61, ГАДО, Ф - 426-1-7.
Крещение
10.08.1895
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО, Ф - 426-1-7, м/к 1895г.лист № 74,зап.№ 61 | Восприемники: Новокаракубские поселяне Федор Саввин Заяц и дочь его София Федоровна
Смерть
Неизвестно
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