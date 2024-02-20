Фурсов Тихон Евтифеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Тихон Евтифеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1721

Отец: Фурсов Евтифей Сельвестрович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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