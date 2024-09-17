Хазова Анисия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХазова Анисия Яковлевна

Хазова Анисия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Около 1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения взят из похозяйственной книги за 1943-1945гг 1870 Год рождения взят из похозяйственной книги за 1946-1948гг 1883 По с/х переписи 1920г указан возраст 35 лет, то есть 1885
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дремин Абрам Петрович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Хазова Х Х

Отец ребёнка: не указан

В с/х переписи 1920г у Иосифа и его жены указана дочь 8 лет.
Смерть
Около 1946
В книге за 1946-1948 указано, что умерла (без даты)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.