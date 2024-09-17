Хазова Анисия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиОколо 1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения взят из похозяйственной книги за 1943-1945гг 1870 Год рождения взят из похозяйственной книги за 1946-1948гг 1883 По с/х переписи 1920г указан возраст 35 лет, то есть 1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Хазова Х Х
Отец ребёнка: не указан
В с/х переписи 1920г у Иосифа и его жены указана дочь 8 лет.
Смерть
Около 1946
В книге за 1946-1948 указано, что умерла (без даты)