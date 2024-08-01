Щитковский В Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щитковский В Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щитковская Татьяна Неизвестно

Мать ребёнка: Щитковская (Смольникова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щитковская Лилия

Мать ребёнка: Щитковская (Смольникова) Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щитковская (Смольникова) Вера Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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