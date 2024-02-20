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Федорченко Тихон Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Федорченко Григорий Емельянович

Мать: Федорченко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафия Тихоновна

Мать ребёнка: Федорченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Сын: Федорченко Осип Тихонович

Мать ребёнка: Федорченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Сын: Федорченко Леонтий Тихонович

Мать ребёнка: Федорченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1837

Сын: Федорченко Петр Тихонович

Мать ребёнка: Федорченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Сын: Федорченко Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Федорченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
После 1846

Жена: Федорченко Татьяна Андреевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1847

Сын: Федорченко Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Федорченко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Сын: Федорченко-Мл. Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Федорченко Татьяна Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Евдокия

Смерть
Неизвестно
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