Махонин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махонин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Махонина (Озерина) Зоя Трофимовна
Рождение ребёнка
29.08.1965
Дочь: Ломоносова (Махонина) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Махонина (Озерина) Зоя Трофимовна
Смерть
2016