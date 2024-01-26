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Махонин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махонин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Махонина (Озерина) Зоя Трофимовна

Рождение ребёнка
29.08.1965

Дочь: Ломоносова (Махонина) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Махонина (Озерина) Зоя Трофимовна

Смерть
2016

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