Пилюк (Замковая) Серафима Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилюк (Замковая) Серафима Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Замковой Григорий Игнатьевич

Мать: Савченко Зиновия Артемьева

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
28.01.1918

Муж: Пилюк Михаил Семенович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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