Трубачева (Бут) Агафия Пантелеймоновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Бут Пантелеймон Исаакович
Мать: Бут Анисия Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
28.10.1873
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно