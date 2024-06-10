Емельянова Прасковья Федорова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Емельянова (Емельянова) Фекла Максимова
Отец ребёнка: Емельянов Максим Иванов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Емельянов Абросим Максимов
Отец ребёнка: Емельянов Максим Иванов
Смерть
Неизвестно