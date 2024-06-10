Емельянова Прасковья Федорова 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянова Прасковья Федорова

Место рождения

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Максим Иванов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Емельянова (Емельянова) Фекла Максимова

Отец ребёнка: Емельянов Максим Иванов

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Емельянов Абросим Максимов

Отец ребёнка: Емельянов Максим Иванов

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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