Золотарев Василий Иванович 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотарев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Золотарев Иван Егорович

Мать: Золотарева Александра - Папо Степановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Золотарев Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: не указана

деревня Золотари, Понинский район Удм. АССР
Рождение ребёнка
1938

Сын: Золотарев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: не указана

деревня Золотари, Понинский район, Удм. АССР
Рождение ребёнка
1940

Сын: Золотарев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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