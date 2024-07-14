Золотарев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1932
Сын: Золотарев Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: не указана
деревня Золотари, Понинский район Удм. АССР
Рождение ребёнка
1938
Сын: Золотарев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: не указана
деревня Золотари, Понинский район, Удм. АССР
Рождение ребёнка
1940
Сын: Золотарев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно