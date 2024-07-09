Кубышкин Федор Петрович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кубышкин Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кубышкин Петр Спиридонович

Мать: Кубышкина Устинья / Иустиния Ивановна

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 3 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документов: Ра... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 9 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи: ... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 13 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости ... Показать все
Бракосочетание
1845

Жена: Кубышкина Матрона / Матрена Федоровна

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 18 лет, жена - Матрена Федоровна, 19 лет Источник: ГАЯО Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 5... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кубышкин Михаил / Михайло Федорович

Мать ребёнка: Кубышкина Матрона / Матрена Федоровна

Военная награда
С 1850
В ИР 1850, 1855, 1860, 1863, 1870 его нет, жена - солдатка
Смерть
Неизвестно

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