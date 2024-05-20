Бондаренко Андрей Калистратович 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондаренко Андрей Калистратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

18.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Ефросинья Матвеевна

Призыв на военную службу
Неизвестно
Воинское: звание красноармеец Воинская часть: 934 стрелковый полк 256 стрелковой дивизии 134 гвардейский стрелковый полк 45 гвардейской стрелковой дивизии
Рождение ребёнка
1931

Сын: Бондаренко Павел Андреевич

Мать ребёнка: Бондаренко Ефросинья Матвеевна

Смерть
18.04.1944
Кукурузены, Оргеевский район
умер от ран. сквозное пулевое ранение

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