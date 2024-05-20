Бондаренко Андрей Калистратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти18.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
Неизвестно
Воинское: звание красноармеец Воинская часть: 934 стрелковый полк 256 стрелковой дивизии 134 гвардейский стрелковый полк 45 гвардейской стрелковой дивизии
Рождение ребёнка
1931
Сын: Бондаренко Павел Андреевич
Мать ребёнка: Бондаренко Ефросинья Матвеевна
Смерть
18.04.1944
Кукурузены, Оргеевский район
умер от ран. сквозное пулевое ранение