Прокшина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокшина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокшин Феофилат Михайлович

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1671

Сын: Прокшин Игнатей Феофилатович

Отец ребёнка: Прокшин Феофилат Михайлович

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Прокшин Марк Феофилатович

Отец ребёнка: Прокшин Феофилат Михайлович

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Прокшин Степан Феофилатович

Отец ребёнка: Прокшин Феофилат Михайлович

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1691

Сын: Прокшин Федул Феофелатович

Отец ребёнка: Прокшин Феофилат Михайлович

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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