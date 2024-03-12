Прокшина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1671
Сын: Прокшин Игнатей Феофилатович
Отец ребёнка: Прокшин Феофилат Михайлович
Рождение ребёнка
1680
Сын: Прокшин Марк Феофилатович
Отец ребёнка: Прокшин Феофилат Михайлович
Рождение ребёнка
1685
Сын: Прокшин Степан Феофилатович
Отец ребёнка: Прокшин Феофилат Михайлович
Рождение ребёнка
1691
Сын: Прокшин Федул Феофелатович
Отец ребёнка: Прокшин Феофилат Михайлович
Смерть
Неизвестно