Петровский Никита Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровский Никита Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1879

Сын: Петровский Кирилл Никитич

Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1881

Дочь: Кочерга Феодосия Никитична

Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.10.1884

Сын: Петровский Андрей Никитич

Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1887

Дочь: Петровская София Никитична

Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1889

Сын: Петровский Петр Никитич

Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1892

Дочь: Петровская Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна

Вертиевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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