Петровский Никита Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1879
Сын: Петровский Кирилл Никитич
Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна
Рождение ребёнка
23.05.1881
Дочь: Кочерга Феодосия Никитична
Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна
Рождение ребёнка
18.10.1884
Сын: Петровский Андрей Никитич
Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна
Рождение ребёнка
18.09.1887
Дочь: Петровская София Никитична
Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна
Рождение ребёнка
11.06.1889
Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна
Рождение ребёнка
01.12.1892
Дочь: Петровская Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Петровская Ефросиния Ефимовна
Смерть
Неизвестно