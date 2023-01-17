Соколова (Кондюрина) Степанида Степановна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Кондюрин Степан Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Соколов Поликарп Федорович
Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно