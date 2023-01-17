Соколова (Кондюрина) Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Кондюрина) Степанида Степановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кондюрин Степан Кириллович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.06.1836

Муж: Соколов Федор Семенович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Сын: Соколов Иван Федорович

Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Соколов Исаак Федорович

Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Соколов Еремей Федорович

Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Соколов Поликарп Федорович

Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Соколов Федор Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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