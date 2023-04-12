Просс Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просс Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1949

Отец: Просс Николай Карлович

Мать: Просс Екатерина

Рождение ребёнка
25.12.1984

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Просс Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
19.05.1987

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Просс Нина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просс Нина Сергеевна

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