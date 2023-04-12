Просс Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1949
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1949
Отец: Просс Николай Карлович
Мать: Просс Екатерина
Рождение ребёнка
25.12.1984
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Просс Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
19.05.1987
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Просс Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просс Нина Сергеевна