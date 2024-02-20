(Губарева) Анна Антоновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения30.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-129,зап-8
Крещение
30.01.1886
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Георгий Петрович Дьяченко и Стефана Дьяченко жена-Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно