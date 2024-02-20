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(Губарева) Анна Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

30.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1886

Отец: Губарев Антон Григорьевич

Мать: Губарева Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-129,зап-8
Крещение
30.01.1886
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Георгий Петрович Дьяченко и Стефана Дьяченко жена-Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно
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