Зубенко Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Зубенко Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубенко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Зубенко Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно