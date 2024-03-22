Маремьяна (Матрена) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна (Матрена) Иванова

Место рождения

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Каллистратъ Назаровъ

Отец ребёнка: Назаръ Деяновъ

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Иванъ Назаровъ

Отец ребёнка: Назаръ Деяновъ

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Жукова Акулина Назарова

Отец ребёнка: Назаръ Деяновъ

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ниткита Назаровъ

Отец ребёнка: Назаръ Деяновъ

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Назаръ Деяновъ

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаръ Деяновъ

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