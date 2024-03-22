Маремьяна (Матрена) Иванова
Место рождения
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1770
Сын: Каллистратъ Назаровъ
Отец ребёнка: Назаръ Деяновъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иванъ Назаровъ
Отец ребёнка: Назаръ Деяновъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Жукова Акулина Назарова
Отец ребёнка: Назаръ Деяновъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ниткита Назаровъ
Отец ребёнка: Назаръ Деяновъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Назаръ Деяновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаръ Деяновъ