Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Александр

Мать: Авдотья

Смерть
Неизвестно
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