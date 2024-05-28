Бодяка Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодяка Анна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1826

Сын: Бодяка Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Бодяка Никифор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1830

Сын: Бодяка Петр Никифорович

Отец ребёнка: Бодяка Никифор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1837

Дочь: Бодяка Стефанида Никифоровна

Отец ребёнка: Бодяка Никифор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1839

Сын: Бодяка Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Бодяка Никифор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1844

Дочь: Бодяка Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Бодяка Никифор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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