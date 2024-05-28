Бодяка Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1826
Сын: Бодяка Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Бодяка Никифор Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1830
Отец ребёнка: Бодяка Никифор Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1837
Дочь: Бодяка Стефанида Никифоровна
Отец ребёнка: Бодяка Никифор Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1839
Сын: Бодяка Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Бодяка Никифор Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1844
Дочь: Бодяка Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Бодяка Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно