(Ивченко) Ксения Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ивченко) Ксения Давидовна

(Ивченко) Ксения Давидовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.09.1911

Дата смерти

20.08.1911

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.08.1911
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: родовая слабость
Рождение
?.09.1911

Отец: Ивченко Давид Гаврилович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close