(Ивченко) Ксения Давидовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения?.09.1911
Дата смерти20.08.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.08.1911
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: родовая слабость
Рождение
?.09.1911
Отец: Ивченко Давид Гаврилович
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука