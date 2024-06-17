Швед Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1989
Дочь: Швед Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Швед (Тельпук) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1990
Дочь: Швед Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Швед (Тельпук) Валентина Николаевна