Швед Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швед Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швед (Тельпук) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1989

Дочь: Швед Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Швед (Тельпук) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1990

Дочь: Швед Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Швед (Тельпук) Валентина Николаевна

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