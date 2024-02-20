Шаповалова (Пелешко) Варвара Федоровна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Пелешко Федор Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1888
Сын: Шаповалов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Шаповалов Павел Андреевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно