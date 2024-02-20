Шаповалова (Пелешко) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Пелешко) Варвара Федоровна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Пелешко Федор Иванович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1888

Сын: Шаповалов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Шаповалов Павел Андреевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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