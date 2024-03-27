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Севостьянов Тимофей Васильевич

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Севостьянов Василий Тимофеевич

Мать: Севостьянова (Почеревина) Софья Федоровна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севостьянова Пелагея Поликарповна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Севостьянова) Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Севостьянова Пелагея Поликарповна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Севостьянов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Севостьянова Пелагея Поликарповна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Севостьянов Аристарх Тимофеевич

Мать ребёнка: Севостьянова Пелагея Поликарповна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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