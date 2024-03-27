Севостьянов Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Севостьянова) Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Севостьянова Пелагея Поликарповна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Севостьянов Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Севостьянова Пелагея Поликарповна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Севостьянов Аристарх Тимофеевич
Мать ребёнка: Севостьянова Пелагея Поликарповна
Смерть
Неизвестно