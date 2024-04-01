Ченцов Михаил Казак Пос. Новопавловского Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернцов Семен
Мать: Ченцова ?
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Ченцов Петр Михайлов
Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
09.12.1877
Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колокопова ? Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченцов Яков Михайлов
Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова Анна Михайлова
Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ченцова Мария Ефимова
Смерть
Неизвестно