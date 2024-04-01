Ченцов Михаил Казак Пос. Новопавловского Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцов Михаил Казак Пос. Новопавловского Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернцов Семен

Мать: Ченцова ?

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Ченцов Петр Михайлов

Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
09.12.1877

Сын: Ченцов Евгений Михайлов

Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колокопова ? Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Павел Михайлов

Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Яков Михайлов

Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Филип Михайлов

Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова Анна Михайлова

Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Василий Михайлов

Мать ребёнка: Ченцова Мария Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ченцова Мария Ефимова

Смерть
Неизвестно
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