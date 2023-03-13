Базлова Марфа Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Базловъ Илья
Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
06.10.1894
Сын: Базловъ Петръ
Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
19.07.1896
Дочь: Перехватова (Базлова) Анна
Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
29.07.1899
Дочь: (Базлова) Евдокия
Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
07.12.1901
Дочь: (Базлова) Анастасия
Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: (Базлова) Василиса
Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
23.09.1908
Сын: Базловъ Александръ
Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ