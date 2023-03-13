Базлова Марфа Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова Марфа Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базловъ Максимъ Ивановъ

Рождение ребёнка
1894

Сын: Базловъ Илья

Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ

Рождение ребёнка
06.10.1894

Сын: Базловъ Петръ

Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1896

Дочь: Перехватова (Базлова) Анна

Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1899

Дочь: (Базлова) Евдокия

Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1901

Дочь: (Базлова) Анастасия

Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: (Базлова) Василиса

Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1908

Сын: Базловъ Александръ

Отец ребёнка: Базловъ Максимъ Ивановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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