Корсун Алексей Назарович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1803
Дата смерти03.01.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1803
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Работа или профессия
С 1822
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд.
Причислен к Приказной палате,р/с - 1835г.
Бракосочетание
04.10.1825
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-291,ч-2, м/к 1825г.,зап-15
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Клименко Феврония Алексеевна
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Евфросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАХО . Ф-031-141-250 / т.1-5 / стр. 268-428 р/с за 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
03.01.1870
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-от опухоли | ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 48 / , м/к-1870г. / зап.№ 1 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
05.01.1870
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 48 / , м/к 1870г. / зап.№ 1 /, Троицкая церковь Изюмского уезда