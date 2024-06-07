Анастасия Лаврентьева
Место рожденияд. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1900
Муж: Лаврентий Игнатов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Сын: Дамиан
Отец ребёнка: Лаврентий Игнатов
Смерть
Неизвестно