Анастасия Лаврентьева 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Лаврентьева

Место рождения

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1905 г.р.
Вычислено 1906 г.р.

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ЕЩ
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Место
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Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1900

Муж: Лаврентий Игнатов

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Сын: Дамиан

Отец ребёнка: Лаврентий Игнатов

Смерть
Неизвестно

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