Шавринова Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти30.03.1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернявская (Шавринова) Татьяна Евстафьева
Отец ребёнка: Екимов Ефтифий Отст. Д. Кривооозерной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Екимов Прокопий
Отец ребёнка: Екимов Ефтифий Отст. Д. Кривооозерной
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Екимов Ефтифий Отст. Д. Кривооозерной
Рождение ребёнка
Около 1760
Смерть
30.03.1784