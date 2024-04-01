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Шавринова Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

30.03.1784

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Екимов Степан Драгун Сибирского Полку 7 Эск

Отец ребёнка: Екимов Ефтифий Отст. Д. Кривооозерной

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернявская (Шавринова) Татьяна Евстафьева

Отец ребёнка: Екимов Ефтифий Отст. Д. Кривооозерной

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавринов Петр Малолеток Д. Кривоозерной Ефтефьев

Отец ребёнка: Екимов Ефтифий Отст. Д. Кривооозерной

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Екимов Прокопий

Отец ребёнка: Екимов Ефтифий Отст. Д. Кривооозерной

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Екимов Ефтифий Отст. Д. Кривооозерной

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Шавринов Данила Евтихиев

Отец ребёнка: Екимов Ефтифий Отст. Д. Кривооозерной

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Екимов Иосиф Малолеток Д. Кривоозерной Евтихиев

Отец ребёнка: Екимов Ефтифий Отст. Д. Кривооозерной

Смерть
30.03.1784

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