(Делиева) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Делиева) Анна Стефановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Делиев Стефан Маркович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делиев Николай 2

Смерть
Неизвестно
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