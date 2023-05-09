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Яшин Потап Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Яшин Кондратий Яковлевич

Мать: Яшина Марфа Логиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшина Фекла Степановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Яшин Алексей Потапович

Мать ребёнка: Яшина Фекла Степановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Яшин Василий Потапович

Мать ребёнка: Яшина Фекла Степановна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сальтина (Яшина) Евдокия Потаповна

Мать ребёнка: Яшина Фекла Степановна

Буртасы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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