Яшин Потап Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Яшин Кондратий Яковлевич
Мать: Яшина Марфа Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшина Фекла Степановна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Яшина Фекла Степановна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Яшина Фекла Степановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сальтина (Яшина) Евдокия Потаповна
Мать ребёнка: Яшина Фекла Степановна
Буртасы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно