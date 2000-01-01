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Котов Иван
Котов Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Дата смерти
1796
Пол
Мужской
Отец
Котов Пётр
1775 г.р.
Мать
Котова (Ильина) Анисия Даниловна
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Котов Пётр
Мать:
Котова Анисия Даниловна
Смерть
1796
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