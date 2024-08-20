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Brzostowski H. Strzemię Stanisław

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Место рождения

Wołkołata, Białoruś

Дата рождения

02.03.1733

Дата смерти

08.03.1769

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1733

Отец: Brzostowski Z Brzostowa Józef

Мать: Brzostowski (Sadowska H. Lubicz) Ludwika

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Wołodkowicz (Brzostowska H. Strzemię) Karolina

Мать ребёнка: Brzostowska Fersen (Radziwiłł) Teofilia Magdalena

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Radziszewska (Brzostowska H. Strzemię) Hrabina H. Strzemię Ludwika

Мать ребёнка: Brzostowska Fersen (Radziwiłł) Teofilia Magdalena

Бракосочетание
25.01.1761

Жена: Brzostowska Fersen (Radziwiłł) Teofilia Magdalena

Рождение ребёнка
17.04.1762

Сын: Brzostowski H. Strzemię Michał Hieronim

Мать ребёнка: Brzostowska Fersen (Radziwiłł) Teofilia Magdalena

Смерть
08.03.1769

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