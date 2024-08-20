Brzostowski H. Strzemię Stanisław
Место рожденияWołkołata, Białoruś
Дата рождения02.03.1733
Дата смерти08.03.1769
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1733
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Рождение ребёнка
1760
Бракосочетание
25.01.1761
Рождение ребёнка
17.04.1762
Сын: Brzostowski H. Strzemię Michał Hieronim
Мать ребёнка: Brzostowska Fersen (Radziwiłł) Teofilia Magdalena
Смерть
08.03.1769