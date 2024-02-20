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(Корсун) Елена Евфимовна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

17.10.1883

Дата смерти

12.02.1888

Пол

Женский

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1883

Отец: Корсун Евфимий Семионович

Мать: Корсун Марфа Федоровна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 150 /, м/к-1883г../ зап.№ 61 /
Крещение
17.10.1883
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1883г./ зап.№ 61 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 151 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука :Федор Иванович Готвенко и Семеона Корсуна дочь - девица Наталья
Похороны
12.02.1888
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1888г./ зап.№ 10 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 60 /.
Смерть
12.02.1888
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 60 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 10 /.
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