Маслова (Новопашенная вдова) (Маслова (Новопашенная вдова)) Гликерия (Лукерья) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Новопашенная вдова) (Маслова (Новопашенная вдова)) Гликерия (Лукерья) Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

02.04.1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.
Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Новопашенной Ферапонт Сидоров

Отец ребёнка: Новопашенной Сидор Мартынов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Новопашенной Севастиан Сидоров

Отец ребёнка: Новопашенной Сидор Мартынов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Василий Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашенной Сидор Мартынов

Смерть
02.04.1817
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от каменной болезни
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