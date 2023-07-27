Маслова (Новопашенная вдова) (Маслова (Новопашенная вдова)) Гликерия (Лукерья) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти02.04.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Новопашенной Ферапонт Сидоров
Отец ребёнка: Новопашенной Сидор Мартынов
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Новопашенной Севастиан Сидоров
Отец ребёнка: Новопашенной Сидор Мартынов
Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1817
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от каменной болезни