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Положий Поликарп Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Положий Сидор Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1846

Сын: Положий Ефим Поликарпович

Мать ребёнка: Настасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Положий Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Настасия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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