Положий Поликарп Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Положий Сидор Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1846
Сын: Положий Ефим Поликарпович
Мать ребёнка: Настасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Положий Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Настасия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасия Ефимовна
Смерть
Неизвестно