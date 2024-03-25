Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Аксинья Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Авакумовна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Авакумовна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Авакумовна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Авакумовна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Егор Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Авакумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно