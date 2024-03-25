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Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Аксинья Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Авакумовна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Авакумовна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Авакумовна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Авакумовна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Егор Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Авакумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ивановна Авакумовна

Смерть
Неизвестно
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