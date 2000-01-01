Арнольд Роман Густавович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1857
Дата смерти15.01.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1893
Дочь: Von Arnold Наталья Романовна
Мать ребёнка: Фон Арнольд Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.11.1894
Сын: Арнольд Николай Романович
Мать ребёнка: Фон Арнольд Екатерина Дмитриевна
Каракалпакия, г. Чимбай
Рождение ребёнка
24.10.1896
Сын: Арнольд Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Фон Арнольд Екатерина Дмитриевна
Симбирск, Всероссийская империя
Смерть
15.01.1915