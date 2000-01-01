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Арнольд Роман Густавович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1857

Дата смерти

15.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1893

Дочь: Von Arnold Наталья Романовна

Мать ребёнка: Фон Арнольд Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.11.1894

Сын: Арнольд Николай Романович

Мать ребёнка: Фон Арнольд Екатерина Дмитриевна

Каракалпакия, г. Чимбай
Рождение ребёнка
24.10.1896

Сын: Арнольд Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Фон Арнольд Екатерина Дмитриевна

Симбирск, Всероссийская империя
Смерть
15.01.1915
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