Karađorđević (Petrović-Njegoš) Zorka (Ljubica) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karađorđević (Petrović-Njegoš) Zorka (Ljubica)

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Место рождения

Цетине

Дата рождения

23.12.1864

Дата смерти

28.03.1890

Пол

Женский

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1864

Отец: Петровић-Његош Никола I Король Черногории

Мать: Петровић-Његош (Вукотич) Милена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карађорђевић Петар I

Рождение ребёнка
04.11.1884

Дочь: Романова (Karađorđević) Елена (Jelena) Петровна

Отец ребёнка: Карађорђевић Петар I

Рождение ребёнка
27.08.1887

Сын: Карађорђевић Ђорђе П.

Отец ребёнка: Карађорђевић Петар I

Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Карађорђевић Александар I

Отец ребёнка: Карађорђевић Петар I

Смерть
28.03.1890

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