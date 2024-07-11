Karađorđević (Petrović-Njegoš) Zorka (Ljubica)
Место рождения
Дата рождения23.12.1864
Дата смерти28.03.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карађорђевић Петар I
Рождение ребёнка
04.11.1884
Дочь: Романова (Karađorđević) Елена (Jelena) Петровна
Отец ребёнка: Карађорђевић Петар I
Рождение ребёнка
27.08.1887
Отец ребёнка: Карађорђевић Петар I
Рождение ребёнка
04.12.1888
Сын: Карађорђевић Александар I
Отец ребёнка: Карађорђевић Петар I
Смерть
28.03.1890