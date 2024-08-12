Котенева (Тершукова) Александра Ильинична
Место рожденияКазахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Ленинский р-н, с. Корнеевка
Дата рождения16.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.?
Отец: Тершуков Илья
Мать: не указана
Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Ленинский р-н, с. Корнеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безобразова (Котенева) Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Котенев Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельситова (Котенева) Нина Андреевна
Отец ребёнка: Котенев Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулузаков Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.05.1936
Сын: Котенев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Котенев Андрей Иосифович
Смерть
Неизвестно