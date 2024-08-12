Котенева (Тершукова) Александра Ильинична 16.04.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Котенева (Тершукова) Александра Ильинична

Место рождения

Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Ленинский р-н, с. Корнеевка

Дата рождения

16.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.?

Отец: Тершуков Илья

Мать: не указана

Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Ленинский р-н, с. Корнеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безобразова (Котенева) Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Котенев Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельситова (Котенева) Нина Андреевна

Отец ребёнка: Котенев Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулузаков Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.05.1936

Сын: Котенев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Котенев Андрей Иосифович

Смерть
Неизвестно

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