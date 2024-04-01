Долгушин Егор Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол. Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Долгушин Терентий Крест. С. Ильинского
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Долгушина Ефимия Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Долгушина Ефимия Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Степанида Егорова
Мать ребёнка: Долгушина Ефимия Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ирина Егорова
Мать ребёнка: Долгушина Ефимия Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Долгушина Ефимия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно