Долгушин Егор Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол. Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгушин Егор Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол. Терентьев

Долгушин Егор Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол. Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Долгушин Терентий Крест. С. Ильинского

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Долгушина Ефимия Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Долгушина Ефимия Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Степанида Егорова

Мать ребёнка: Долгушина Ефимия Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ирина Егорова

Мать ребёнка: Долгушина Ефимия Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Долгушина Ефимия Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушина Ефимия Тимофеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close