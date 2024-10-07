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Губанов Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1919

Дата смерти

09.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1919

Отец: Губанов Гаврила Васильевич

Мать: Губанова (Самойлова) Екатерина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 08.10.1939
Рождение ребёнка
01.02.1948

Сын: Губанов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Губанова (Климушкина) Вера Николаевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
09.03.1972
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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