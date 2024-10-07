Губанов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1919
Дата смерти09.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1919
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 08.10.1939
Рождение ребёнка
01.02.1948
Мать ребёнка: Губанова (Климушкина) Вера Николаевна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
09.03.1972
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область