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Морушкин Евфимий Петрович

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.03.1895 ст.

Дата смерти

24.06.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1895 ст.

Отец: Морушкин Петр Максимович

Мать: Морушкина Марья Сергеевна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.04.1895 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иоанн Сергеевич Яшин и крестьянская девица Дарья М... Показать все
Смерть
24.06.1895 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 26.06.1895 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния причина - от простуды Исчтоник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1895 год ... Показать все
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