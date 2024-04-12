Морушкин Евфимий Петрович
Место рождения
Дата рождения31.03.1895 ст.
Дата смерти24.06.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
31.03.1895 ст.
дата крещения - 01.04.1895 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иоанн Сергеевич Яшин и крестьянская девица Дарья М... Показать все
Смерть
24.06.1895 ст.
дата погребения - 26.06.1895 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния причина - от простуды Исчтоник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1895 год ... Показать все