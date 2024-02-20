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(Грек) Ксения Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.08.1881

Дата смерти

28.08.1882

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1881

Отец: Грек Иван Павлович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
28.08.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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