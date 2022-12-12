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Мичков Василий Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1863

Отец: Мичков Андрей Никифорович

Мать: Мичкова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.03.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Андрею сноха Надежда Иванова Мичкова
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Козминых Анна Васильевна

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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