Мичков Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1863
Крещение
15.03.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Андрею сноха Надежда Иванова Мичкова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Козминых Анна Васильевна
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно